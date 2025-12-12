FC Inter 1908
Ai microfoni di TMW Radio, Simone Braglia, ex portiere, ha fatto alcune considerazioni sugli impegni che attendono in campionato Napoli e Inter
Marco Macca
Marco Macca 

Ai microfoni di TMW Radio, Simone Braglia, ex portiere, ha fatto alcune considerazioni sugli impegni che attendono in campionato Napoli e Inter:

Chi rischia di più in questo turno tra Napoli e Inter?

"L'Inter, senza dubbio. Il Ferraris in questo momento rispecchia la squadra di De Rossi. Se è l'Inter di due anni fa può uscire indenne da questa trasferta, ma oggi rischia davvero tanto. L'Inter è più da Champions, si specchia troppo nella sua bellezza e non ha più quella fame di vittorie che aveva prima".

(Fonte: TMW Radio)

