Ai microfoni di TMW Radio, Simone Braglia, ex portiere, ha fatto alcune considerazioni sugli impegni che attendono in campionato Napoli e Inter

Ai microfoni di TMW Radio, Simone Braglia, ex portiere, ha fatto alcune considerazioni sugli impegni che attendono in campionato Napoli e Inter:

Chi rischia di più in questo turno tra Napoli e Inter?

"L'Inter, senza dubbio. Il Ferraris in questo momento rispecchia la squadra di De Rossi. Se è l'Inter di due anni fa può uscire indenne da questa trasferta, ma oggi rischia davvero tanto. L'Inter è più da Champions, si specchia troppo nella sua bellezza e non ha più quella fame di vittorie che aveva prima".