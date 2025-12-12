FC Inter 1908
Modric: “Allegri un vincente. Scudetto? Avanti con fiducia. Sto bene, tutto come volevo”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il centrocampista del Milan Modric ha parlato della nuova esperienza in Italia e di Allegri
Modric, come fa a quarant’anni a essere sempre così decisivo, ma soprattutto a giocare con questa continuità?

«Mi sento bene, fisicamente e psicologicamente, e mi piace quello che faccio. Voglio continuare così perché mi diverto. Tutto sta andando come volevo».

Adesso con il Milan siete primi in classifica, in lotta per lo scudetto. Meglio di così...

«Secondo me stiamo facendo un buon lavoro e l’obiettivo è quello di non fermarsi anche se ci sono tante squadre che lottano per il primo posto. È dura, ma andiamo avanti. Con fiducia».

A Milanello ha trovato Massimiliano Allegri. Qual è il suo rapporto con lui?

«È un grande allenatore, un vincente (lo ripete tre volte, ndr). Mi diverto a lavorare con lui e mi ha sorpreso per la sua personalità. Ha una grande capacità di creare un feeling con lo spogliatoio perché è abituato a gestire i grandi campioni: ti aiuta a dare il massimo e ti fa stare tranquillo così è più semplice fare quello che devi».

