Ai microfoni di TMW Radio, Simone Braglia, ex portiere, ha fatto una panoramica sulla lotta scudetto alla vigilia della prossima giornata di campionato:
Braglia: “Juventus e Napoli ci dicano se sono da scudetto. L’Inter ha qualche problemino”
Juve-Napoli, occasione di rilancio per chi?—
"Sono partite da dentro o fuori, anche se mancano ancora tante partite. A più di metà campionato si deve capire di che pasta è fatta una squadra. Gli infortuni del Napoli e il cambio di comandante della Juve...vedremo quale sarà l'esito. Juve o Napoli devono dire se ci sono per la vittoria del campionato o meno. Perché per me le prime 5 hanno ancora tutte chance di vincere lo Scudetto. E' una partita che può rilanciare una delle due. Chi perde rischia non solo di perdere il treno Scudetto ma anche di entrare in un vortice che ti porta fuori anche dalla lotta Champions, perché c'è dietro un Como che corre".
Roma-Milan, una sfida decisiva per chi?—
"E' la partita della Roma, nettamente. Ho visto un ambiente carichissimo in EL. Non vedo come possa uscire indenne il Milan da questa trasferta. Una vittoria col Milan credo rilanci le ambizioni dei giallorossi. Qualche problemino ce l'ha l'Inter...".
