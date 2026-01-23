Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex tecnico Fabio Capell ha detto la sua sul Milan e sulla corsa scudetto che interessa anche i rossoneri
Capello: “Rimonta Milan? Inter dovrebbe frenare. Chivu ha già messo da parte un po’ di frumento”
«Le trasferte all’Olimpico e poi a Bologna ci diranno davvero dove può arrivare il Milan, anche perché arrivano mentre l’Inter affronterà Pisa e Cremonese. Il rischio di perdere terreno c’è. Per questo credo siano decisive: il Milan deve restare lì, a una partita di distanza. Contro Gasperini sarà una bella sfida da Champions, la Roma con Malen ha aggiunto pericolosità al suo attacco. Se però i rossoneri dovessero vincere anche nella Capitale, allora sarebbe difficile poi nascondersi per lo scudetto».
Roma e Bologna affronteranno il Diavolo dopo gli impegni in Europa, dove sono impegnati anche Inter, Napoli, Juventus...
«Potersi concentrare sul campionato è un vantaggio per Allegri, indubbiamente. Ma l’Inter dovrà frenare con qualche piccola, se no la rimonta è difficile. Chivu ha già messo da parte un bel po’ di frumento per fare il pane».
