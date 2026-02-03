FC Inter 1908
Ag. Icardi: “Il Galatasaray non ha chiesto 15 milioni. E lui non ha mai detto…”

L'attaccante argentino, ex capitano dell'Inter, è stato accostato con insistenza alla Juventus nell'ultimo mese
Letterio Pino, agente di Mauro Icardi, ai microfoni di tuttomercatoweb.com ha parlato delle voci di mercato che hanno riguardato il suo assistito, rimasto al Galatasaray nonostante i tanti rumors che lo volevano vicino alla Juventus: "Mauro Icardi non ha mai detto che avrebbe segnato dieci gol in sei mesi alla Juventus. Così come non è vero che il Galatasaray ha chiesto 15 milioni per il suo cartellino.

Una volta le notizie si verificavano, invece ora basta scrivere una falsità e la riprendono tutti. Sono due stupidaggini grosse come una casa".

