Letterio Pino, agente di Mauro Icardi, ai microfoni di tuttomercatoweb.com ha parlato delle voci di mercato che hanno riguardato il suo assistito, rimasto al Galatasaray nonostante i tanti rumors che lo volevano vicino alla Juventus: "Mauro Icardi non ha mai detto che avrebbe segnato dieci gol in sei mesi alla Juventus. Così come non è vero che il Galatasaray ha chiesto 15 milioni per il suo cartellino.