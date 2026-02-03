Letterio Pino, agente di Mauro Icardi, ai microfoni di tuttomercatoweb.com ha parlato delle voci di mercato che hanno riguardato il suo assistito, rimasto al Galatasaray nonostante i tanti rumors che lo volevano vicino alla Juventus: "Mauro Icardi non ha mai detto che avrebbe segnato dieci gol in sei mesi alla Juventus. Così come non è vero che il Galatasaray ha chiesto 15 milioni per il suo cartellino.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste Ag. Icardi: “Il Galatasaray non ha chiesto 15 milioni. E lui non ha mai detto…”
news
Ag. Icardi: “Il Galatasaray non ha chiesto 15 milioni. E lui non ha mai detto…”
L'attaccante argentino, ex capitano dell'Inter, è stato accostato con insistenza alla Juventus nell'ultimo mese
Una volta le notizie si verificavano, invece ora basta scrivere una falsità e la riprendono tutti. Sono due stupidaggini grosse come una casa".
© RIPRODUZIONE RISERVATA