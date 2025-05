"Al 99,9% lo Scudetto è già del Napoli. Il Lecce è in lotta per la salvezza, ma può sempre servire un punto al Napoli", dice Braglia

Stefano Braglia , ex portiere, ha parlato a TMW Radio di Napoli e Inter:

"Al 99,9% lo Scudetto è già del Napoli. Il Lecce è in lotta per la salvezza, ma può sempre servire un punto al Napoli. E' l'Inter dietro ora. La vedo difficile per l'Inter che vinca tutte le partite che mancano".