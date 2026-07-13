FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Breda: “Italia, Maldini ha idee. Ct? Ci sono tutti nomi importanti, sicuramente Paolo…”

news

Breda: “Italia, Maldini ha idee. Ct? Ci sono tutti nomi importanti, sicuramente Paolo…”

Maldini Muschio Selvaggio
Roberto Breda, ex allenatore tra le altre del Torino, si è espresso così sulla nomina di Paolo Maldini come nuovo direttore tecnico dell'Italia
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Intervistato da TMW, Roberto Breda, ex allenatore tra le altre del Torino, si è espresso così sulla nomina di Paolo Maldini come nuovo direttore tecnico dell'Italia:

Breda: “Italia, Maldini ha idee. Ct? Ci sono tutti nomi importanti, sicuramente Paolo…”- immagine 2

Maldini l'uomo della rinascita azzurra?

—  

"Avrà un ruolo nuovo. Ma ha dato un'identità e un'organizzazione al Milan, quindi le idee ci sono".

E Leonardo?

—  

"Sono compatibili e sanno cosa vuole l'uno dall'altro".

Breda: “Italia, Maldini ha idee. Ct? Ci sono tutti nomi importanti, sicuramente Paolo…”- immagine 3

Ora tocca scegliere il ct...

—  

"Si leggono tante cose, tanti nomi. Certamente Maldini e Leonardo non sono persone che si accontentano. I nomi che si fanno sono tutti buoni. Conte è un nome importante, Mancini è l'ultimo che ha vinto qualcosa con la Nazionale. E poi beh, Guardiola, cosa dire?".

(Fonte: TMW)

Leggi anche
Bergomi: “Maldini persona giusta. Ct? A naso possono fare un tentativo per…”
Bergomi: “Se chiama Maldini non mi tiro indietro. Ct? Mi stuzzica un nome, peccato non...

© RIPRODUZIONE RISERVATA