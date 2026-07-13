"Avrà un ruolo nuovo. Ma ha dato un'identità e un'organizzazione al Milan, quindi le idee ci sono".

Ora tocca scegliere il ct...

"Si leggono tante cose, tanti nomi. Certamente Maldini e Leonardo non sono persone che si accontentano. I nomi che si fanno sono tutti buoni. Conte è un nome importante, Mancini è l'ultimo che ha vinto qualcosa con la Nazionale. E poi beh, Guardiola, cosa dire?".