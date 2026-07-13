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fcinter1908 news interviste Breda: “Italia, Maldini ha idee. Ct? Ci sono tutti nomi importanti, sicuramente Paolo…”
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Breda: “Italia, Maldini ha idee. Ct? Ci sono tutti nomi importanti, sicuramente Paolo…”
Roberto Breda, ex allenatore tra le altre del Torino, si è espresso così sulla nomina di Paolo Maldini come nuovo direttore tecnico dell'Italia
Intervistato da TMW, Roberto Breda, ex allenatore tra le altre del Torino, si è espresso così sulla nomina di Paolo Maldini come nuovo direttore tecnico dell'Italia:
Maldini l'uomo della rinascita azzurra?—
"Avrà un ruolo nuovo. Ma ha dato un'identità e un'organizzazione al Milan, quindi le idee ci sono".
E Leonardo?—
"Sono compatibili e sanno cosa vuole l'uno dall'altro".
Ora tocca scegliere il ct...—
"Si leggono tante cose, tanti nomi. Certamente Maldini e Leonardo non sono persone che si accontentano. I nomi che si fanno sono tutti buoni. Conte è un nome importante, Mancini è l'ultimo che ha vinto qualcosa con la Nazionale. E poi beh, Guardiola, cosa dire?".
(Fonte: TMW)
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