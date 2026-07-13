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Bergomi: “Se chiama Maldini non mi tiro indietro. Ct? Mi stuzzica un nome, peccato non sia…”
Beppe Bergomi in Nazionale con Paolo Maldini e Leonardo? L'ex capitano dell'Inter ammette che sarebbe felice di entrare nello staff azzurro. Ecco le sue parole a Repubblica:
Mancini?—
«Perfetto come ct, e ha tanta voglia di rientrare. Sappiamo come è il nostro mondo, non è facile far digerire a tutti il suo addio del 2023. Ma ha visione, sa scovare i talenti: merita un’altra opportunità».
Conte.—
«In poco tempo sa costruire una squadra, sia in campo sia nello spogliatoio. Pretende molto, dà altrettanto. A chi dice che non resterebbe quattro anni di fila: questo deve sentirlo lui. Se ti dice di sì, vuol dire che arriva fino al Mondiale del 2030, non può più tirarsi indietro, al netto di disastri. Ha la garanzia Maldini, che ti sta vicino, ti protegge. Ed è ancora giovane, avrebbe tutto il tempo di allenare ancora nei club».
Pioli.—
«Paolo lo conosce bene, hanno vinto insieme uno scudetto al Milan. Sarebbe un’altra buona soluzione. Un concetto però va chiarito: guidare la Nazionale deve essere un orgoglio. L’aspetto economico non deve essere la prima variabile».
Altre idee che la stuzzicano.—
«Io adoro Klopp, ma allenerà la nazionale tedesca. Allora dico un profilo alla Fabregas. Il suo Como è un modello da studiare, lui sa lavorare con i ragazzi, sa sviluppare il talento. Peccato non sia libero».
E se lei ricevesse una telefonata da Maldini?—
«Se chiama uno come Paolo, lo ascolti. Mi piace fare il commentatore in tv a Sky, ma la maglia azzurra ha caratterizzato la mia carriera, dall’82 al ’98, ho giocato quattro Mondiali. Se posso dare una mano, non mi tiro indietro».
(Fonte: La Repubblica)
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