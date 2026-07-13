Beppe Bergomi in Nazionale con Paolo Maldini e Leonardo? L'ex capitano dell'Inter ammette che sarebbe felice di entrare nello staff azzurro

Beppe Bergomi in Nazionale con Paolo Maldini e Leonardo? L'ex capitano dell'Inter ammette che sarebbe felice di entrare nello staff azzurro. Ecco le sue parole a Repubblica:

«Perfetto come ct, e ha tanta voglia di rientrare. Sappiamo come è il nostro mondo, non è facile far digerire a tutti il suo addio del 2023. Ma ha visione, sa scovare i talenti: merita un’altra opportunità».

Conte.

«In poco tempo sa costruire una squadra, sia in campo sia nello spogliatoio. Pretende molto, dà altrettanto. A chi dice che non resterebbe quattro anni di fila: questo deve sentirlo lui. Se ti dice di sì, vuol dire che arriva fino al Mondiale del 2030, non può più tirarsi indietro, al netto di disastri. Ha la garanzia Maldini, che ti sta vicino, ti protegge. Ed è ancora giovane, avrebbe tutto il tempo di allenare ancora nei club».