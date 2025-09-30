FC Inter 1908
Breda: “Scudetto? L’Inter deve mettere alcune cose a posto, ma resta la squadra più forte”

Intervistato da TMW, Roberto Breda ha fatto il punto sul campionato di Serie A dopo gli ultimi risultati delle big
Intervistato da TMW, Roberto Breda ha fatto il punto sul campionato di Serie A dopo gli ultimi risultati delle big:

Come vede questa Serie A?

—  

"Tante squadre devono ancora perfezionarsi. Il Napoli deve migliorare alcune situazioni. L’Inter deve mettere delle cose a posto, il Milan e la Juve pure. E la Roma non ha ancora l’identità di Gasperini”.

Su chi punterebbe per la vittoria del campionato?

—  

“Se guardo l’organico l’Inter rimane la squadra più forte. Ma mi aspetto un Napoli in miglioramento e un Milan con la giusta solidità e con Leao e Pulisic che possono diventare devastanti. E guardo la Roma con molta curiosità”.

(Fonte: TMW)

