"Tante squadre devono ancora perfezionarsi. Il Napoli deve migliorare alcune situazioni. L’Inter deve mettere delle cose a posto, il Milan e la Juve pure. E la Roma non ha ancora l’identità di Gasperini”.

Su chi punterebbe per la vittoria del campionato?

“Se guardo l’organico l’Inter rimane la squadra più forte. Ma mi aspetto un Napoli in miglioramento e un Milan con la giusta solidità e con Leao e Pulisic che possono diventare devastanti. E guardo la Roma con molta curiosità”.