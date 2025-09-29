FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Dimarco a Inter TV: “Ora sto meglio, ma in questi mesi avevo perso fiducia e…”

news

Dimarco a Inter TV: “Ora sto meglio, ma in questi mesi avevo perso fiducia e…”

Dimarco a Inter TV: “Ora sto meglio, ma in questi mesi avevo perso fiducia e…” - immagine 1
Federico Dimarco ha parlato anche a Inter TV verso la sfida di Champions League contro lo Slavia Praga di domani: ecco le sue dichiarazioni
Alessandro Cosattini Redattore 

Dimarco a Inter TV: “Ora sto meglio, ma in questi mesi avevo perso fiducia e…”- immagine 2

Federico Dimarco ha parlato anche a Inter TV verso la sfida di Champions League contro lo Slavia Praga di domani: ecco le sue dichiarazioni.

Dimarco a Inter TV: “Ora sto meglio, ma in questi mesi avevo perso fiducia e…”- immagine 3

”Lo Slavia Praga è una squadra forte che viene uomo contro uomo a tutto campo e noi dovremo fare una grande partita perché in Champions tutte le partite sono difficili e non bisogna mai sottovalutare l’avversario”.

Dimarco a Inter TV: “Ora sto meglio, ma in questi mesi avevo perso fiducia e…”- immagine 4

Come stai?

"Sto meglio, sto ritrovando la fiducia che un po' in questi mesi avevo perso. Ma come sempre sto lavorando in allenamento per cercare la forma migliore”.

Leggi anche
Chivu a Inter TV: “Ora serve continuità, io faccio così le scelte! Champions diversa...
Milan, Allegri: “Bella vittoria ma i nostri obiettivi non cambiano. Ora con la...

© RIPRODUZIONE RISERVATA