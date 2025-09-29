Federico Dimarco ha parlato anche a Inter TV verso la sfida di Champions League contro lo Slavia Praga di domani: ecco le sue dichiarazioni.
Dimarco a Inter TV: “Ora sto meglio, ma in questi mesi avevo perso fiducia e…”
Federico Dimarco ha parlato anche a Inter TV verso la sfida di Champions League contro lo Slavia Praga di domani: ecco le sue dichiarazioni
”Lo Slavia Praga è una squadra forte che viene uomo contro uomo a tutto campo e noi dovremo fare una grande partita perché in Champions tutte le partite sono difficili e non bisogna mai sottovalutare l’avversario”.
Come stai?
"Sto meglio, sto ritrovando la fiducia che un po' in questi mesi avevo perso. Ma come sempre sto lavorando in allenamento per cercare la forma migliore”.
