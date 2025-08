Bremer: “Tornerò ai miei livelli. Quando sono stato fuori ho notato che…”

"Quando stai fuori tanti mesi inizi a guardare le cose da un punto di vista diverso, non soltanto come calciatore", dice Bremer

"Ora sto bene e guardo avanti. Tornerò ai miei livelli. Quando stai fuori tanti mesi inizi a guardare le cose da un punto di vista diverso, non soltanto come calciatore. Il nuovo Bremer sarà più cattivo e in campo sarà sempre al cento per cento". Dopo 10 mesi dall'infortunio il difensore brasiliano Bremer della Juventus fa il punto sul suo rientro e sulle aspettative della squadra bianconera.