Bremer molla: “Lo scudetto è ormai andato, ma vogliamo comunque battere l’Inter”

Così il difensore della Juventus, Gleison Bremer, tra la distanza che separa la squadra dalla vetta della classifica e l'ormai imminente derby d'Italia
Marco Astori
"Siamo consapevoli di essere lontani dallo scudetto, ormai è andato, ma faremo del nostro meglio in tutte le partite: a San Siro è sempre difficile, vogliamo battere l'Inter anche se giochiamo in casa loro": così il difensore della Juventus, Gleison Bremer, tra la distanza che separa la squadra dalla vetta della classifica e l'ormai imminente derby d'Italia contro i nerazzurri.

"Con Spalletti stiamo facendo un bel percorso e un grande lavoro, ma manca ancora tanto e dobbiamo rimanere con i piedi per terra - dice ai microfoni di Dazn - e lui è un allenatore esperto: è un po' un filosofo, parla delle cose non solo rispetto al gioco ma cura anche molto gli aspetti a livello mentale".

(ANSA)

