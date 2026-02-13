Intervistato da Sky Sport, Alessandro Bastoni ha rilasciato queste dichiarazioni alla vigilia del derby d'Italia tra Inter e Juventus:
news
Bastoni: “Scontri diretti? No ossessione, con la Juve calmi e lucidi. Chivu insiste su…”
"E' una grande occasione per vincere uno scontro diretto, ma non deve diventare un'ossessione. Dobbiamo ricordarci che è pur sempre una partita, provando a mantenere calma e lucidità come se fosse una partita qualunque, mettendo qualcosa in più per vincere uno scontro diretto. Ci arriviamo bene, abbiamo avuto una settimana per lavorare. Sappiamo cosa rappresenta Inter-Juventus per il mondo calcio, ma dobbiamo mantenere la calma e la lucidità. Essendoci allenati, magari è stato anche un vantaggio per Spalletti nella preparazione della partita. Non devo ricordare io che allenatore è e le qualità che ha. Sicuramente farà di tutto per metterci in difficoltà, ma siamo davanti alla nostra gente e vogliamo vincere".
"Yildiz? E' un giocatore molto forte, ma la Juventus non è solo lui: abbiamo visto quanto McKennie può essere decisivo in zona gol, quanto sia importante Locatelli in zona difensiva. Hanno tanti giocatori bravi, ci sarà da dare grande attenzione a Yildiz, ma senza dimenticare gli altri. L'equilibrio lo abbiamo trovato: a volte siamo meno belli ma più efficaci: Chivu ha insistito tanto su questo. Qualche episodio ci sta anche andando meglio, e insieme alla fiducia ci stanno portando a essere l'Inter che siamo oggi".
(Fonte: Sky Sport)
© RIPRODUZIONE RISERVATA