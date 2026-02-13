"E' una grande occasione per vincere uno scontro diretto, ma non deve diventare un'ossessione. Dobbiamo ricordarci che è pur sempre una partita, provando a mantenere calma e lucidità come se fosse una partita qualunque, mettendo qualcosa in più per vincere uno scontro diretto. Ci arriviamo bene, abbiamo avuto una settimana per lavorare. Sappiamo cosa rappresenta Inter-Juventus per il mondo calcio, ma dobbiamo mantenere la calma e la lucidità. Essendoci allenati, magari è stato anche un vantaggio per Spalletti nella preparazione della partita. Non devo ricordare io che allenatore è e le qualità che ha. Sicuramente farà di tutto per metterci in difficoltà, ma siamo davanti alla nostra gente e vogliamo vincere".