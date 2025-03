Bressan: “Scudetto? Senza Champions e derby direi Inter. Napoli e Atalanta sbaglieranno poco”

"Se non ci fossero gli impegni di Coppa Italia e di Champions League, con le sfide contro Milan e Bayern Monaco, direi che la squadra più lanciata per la vittoria dello scudetto è l'Inter, anche alla luce dell'ultimo importante successo contro l'Atalanta. Ma dover disputare almeno quattro partite più degli altri non è di poco rilievo, comporta il rischio di infortuni o di un recupero psico-fisico non adeguato agli impegni stagionali. In ogni caso, sono sicuro che Napoli e Atalanta daranno filo da torcere ai nerazzurri e sbaglieranno poco da qui alla fine perché concentrate solo sul campionato".