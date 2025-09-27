FC Inter 1908
Brocchi: “Inter e Milan, serve stadio moderno. Ma non lasciate la zona di San Siro”

L'ex centrocampista ha detto la sua sulla questione: "C'è bisogno di un nuovo impianto al passo con i tempi"
Christian Brocchi, ex centrocampista di Inter e Milan, ha parlato ai microfoni de Il Giorno del tema San Siro: "I sentimenti nei confronti dell'attuale impianto sono l'amore, l'emozione. E poi emergono tanti bei ricordi ogni volta che entro al Meazza. È il primo stadio in cui sono entrato, è lo stadio in cui ho giocato e vinto tanto. Per un milanese San Siro è qualcosa di grande".

San Siro

Ma è anche uno stadio che l'anno prossimo compirà 100 anni. Il Meazza ormai dimostra tutti i suoi anni, è vecchio?

"Al di là di questo aspetto, io spero che la zona di San Siro rimanga al centro del calcio milanese e che Milan e Inter possano continuare a giocare in quest'area. Ma c'è bisogno di un impianto moderno e al passo con i tempi. Per mille motivi".

Le sarà capitato di vedere qualche stadio nuovo, o quasi, in Europa. Le piacerebbe che il nuovo stadio milanese somigliasse a qualche impianto in particolare?

"Io parto da un dato di fatto: se è stato demolito e ricostruito uno stadio come quello di Wembley, a Londra, uno degli impianti più importanti nella storia del calcio, anche San Siro può seguire lo stesso esempio. L'importante è che Milan e Inter non lascino quella zona".

