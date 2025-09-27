Christian Brocchi, ex centrocampista di Inter e Milan, ha parlato ai microfoni de Il Giorno del tema San Siro: "I sentimenti nei confronti dell'attuale impianto sono l'amore, l'emozione. E poi emergono tanti bei ricordi ogni volta che entro al Meazza. È il primo stadio in cui sono entrato, è lo stadio in cui ho giocato e vinto tanto. Per un milanese San Siro è qualcosa di grande".