Diego Milito, ex attaccante dell'Inter e oggi presidente del Racing, nel suo intervento a ESPN Argentina ha parlato anche del futuro di Lautaro Martinez, capitano nerazzurro e prodotto del settore giovanile del club di Avellaneda "Sia Rodrigo De Paul che Lautaro Martinez hanno le porte aperte del club e loro lo sanno.
Milito: "Porte del Racing sempre aperte per Lautaro. Lo sento sempre, so che…"
Milito: “Porte del Racing sempre aperte per Lautaro. Lo sento sempre, so che…”
L'ex attaccante dell'Inter, oggi presidente del club argentino, ha parlato così del futuro del capitano nerazzurro
Ho un ottimo rapporto con entrambi, li amo molto e parlo costantemente con entrambi, ma ci sono dei momenti nella vita e nella carriera. Mi sento sempre con i ragazzi e dico sempre loro di venire a ritirarsi qui, a godersi questo club. E so che prima o poi lo faranno".
