Diego Milito, ex attaccante dell'Inter e oggi presidente del Racing, nel suo intervento a ESPN Argentina ha parlato anche del futuro di Lautaro Martinez , capitano nerazzurro e prodotto del settore giovanile del club di Avellaneda "Sia Rodrigo De Paul che Lautaro Martinez hanno le porte aperte del club e loro lo sanno.

Ho un ottimo rapporto con entrambi, li amo molto e parlo costantemente con entrambi, ma ci sono dei momenti nella vita e nella carriera. Mi sento sempre con i ragazzi e dico sempre loro di venire a ritirarsi qui, a godersi questo club. E so che prima o poi lo faranno".