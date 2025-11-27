Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato dell'Inter all'indomani della sconfitta della squadra di Chivu in Champions contro l'Atletico Madrid:
Quello dell'Inter è più un problema psicologico o di campo?
"Io non mi focalizzerei sui singoli, perché è un atteggiamento generale che va cambiato. Chivu deve imparare dai Simeone, dai Conte e dagli Allegri, perché finora ha perso spesso partite che avrebbe meritato di vincere. Poi per carità, si può chiedere qualcosa in più a Sommer ma non credo sia quello il problema principale. Bisogna lavorare sulla compattezza".
(Fonte: TMW Radio)
