Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato dell'Inter all'indomani della sconfitta in Champions
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato dell'Inter all'indomani della sconfitta della squadra di Chivu in Champions contro l'Atletico Madrid:

Quello dell'Inter è più un problema psicologico o di campo?

"Io non mi focalizzerei sui singoli, perché è un atteggiamento generale che va cambiato. Chivu deve imparare dai Simeone, dai Conte e dagli Allegri, perché finora ha perso spesso partite che avrebbe meritato di vincere. Poi per carità, si può chiedere qualcosa in più a Sommer ma non credo sia quello il problema principale. Bisogna lavorare sulla compattezza".

