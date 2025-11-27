Juan Musso, portiere argentino dell'Atletico Madrid, ha parlato ai canali ufficiali del club colchonero al termine del match vinto contro l'Inter: "È stato spettacolare vincere contro l'Inter al 93° minuto. Esordire al Metropolitano in Champions League era un mio sogno. Sono molto felice. Mi sento molto a mio agio in questo club, con i miei compagni. Li adoro, mi fanno divertire in campo, mi diverto io e, visto come è andata la partita, non potevo chiedere di più".
Musso: “Vittoria spettacolare, Inter tra le migliori squadre del mondo. La parata su Dimarco…”
Il portiere argentino ha celebrato nel migliore dei modi la sua prima presenza in Champions League con l'Atletico Madrid
"Sono felice, una grande vittoria, ne avevamo bisogno visto come stava andando il girone e la nostra posizione in classifica. Felice di aver regalato questa vittoria ai tifosi e, soprattutto, a questa squadra".
"La parata sulla punizione di Dimarco? È stata la prima, ed è stato un buon inizio. Ho affrontato l'Inter molte volte con Udinese e Atalanta; avevamo pareggiato, eravamo andati molto vicini molte volte, e vincere così, e con l'Atletico, è unico. Sappiamo la nostra forza, e sappiamo che con il modo e la passione con cui giochiamo possiamo battere chiunque. L'Inter è una delle migliori squadre al mondo".
