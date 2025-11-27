Il portiere argentino ha celebrato nel migliore dei modi la sua prima presenza in Champions League con l'Atletico Madrid

Fabio Alampi Redattore 27 novembre 2025 (modifica il 27 novembre 2025 | 15:47)

Juan Musso, portiere argentino dell'Atletico Madrid, ha parlato ai canali ufficiali del club colchonero al termine del match vinto contro l'Inter: "È stato spettacolare vincere contro l'Inter al 93° minuto. Esordire al Metropolitano in Champions League era un mio sogno. Sono molto felice. Mi sento molto a mio agio in questo club, con i miei compagni. Li adoro, mi fanno divertire in campo, mi diverto io e, visto come è andata la partita, non potevo chiedere di più".

"Sono felice, una grande vittoria, ne avevamo bisogno visto come stava andando il girone e la nostra posizione in classifica. Felice di aver regalato questa vittoria ai tifosi e, soprattutto, a questa squadra".

"La parata sulla punizione di Dimarco? È stata la prima, ed è stato un buon inizio. Ho affrontato l'Inter molte volte con Udinese e Atalanta; avevamo pareggiato, eravamo andati molto vicini molte volte, e vincere così, e con l'Atletico, è unico. Sappiamo la nostra forza, e sappiamo che con il modo e la passione con cui giochiamo possiamo battere chiunque. L'Inter è una delle migliori squadre al mondo".