Alessandro Budel, ex centrocampista e oggi apprezzato opinionista televisivo, ha parlato ai microfoni di news.superscommesse della corsa al titolo dopo le prime giornate del campionato di Serie A: "Lotta Scudetto? È una situazione certamente intrigante, perché in questo gruppo ci sono anche squadre inaspettate come Fiorentina e Lazio.

Credo che l'outsider vera sia l'Atalanta. Non so se Fiorentina e Lazio abbiano le caratteristiche per continuare con questo ritmo. Il segreto di questa grande stagione per loro è sicuramente l'impatto dei due allenatori: Baroni è partito tra lo scetticismo generale, mi sembra di rivedere Pioli al Milan. Palladino è un allenatore giovane che ha già dimostrato il suo valore e certamente farà una grande carriera".