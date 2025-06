«La sua concentrazione è stata totale ed è solo su quello e ha fatto un pre gara top e si fa così quando si è top. Eravamo presenti tutti a differenza di quelli che hanno scritto altri, tutti eravamo da lui ed era giusto che si prendesse la scena. Lui vuole vivere l'esperienza in prima persona. Eravamo in conferenza con lui ed eravamo in sintonia come adesso. Concentriamoci e sperano che i ragazzi possano fare un ultimo regalo all'allenatore, alla Federazione e ai tifosi che hanno ancora effetto condizionato ed è incredibile specie dopo la sconfitta con la Norvegia. Sono cose che non vanno normalizzate, ma esaltate», ha detto anche l'ex portiere.

«Se i ragazzi hanno capito che non può solo essere colpa di Spalletti? I ragazzi mi auguro abbiano fatto queste riflessioni, che non è solo colpa di Spalletti. Mi interessa diano la risposta come la davamo noi ai nostri tempi, sul campo, dove si esprime il linguaggio migliore. Devono dare risposte perché è quello che ci aspettiamo. Ranieri per il futuro? A questa cosa pensa il presidente. Il mio compito è stare vicino a squadra, mister e staff e provare a far tirare fuori il meglio da tutti. Ad oggi penso di non averlo fatto bene e voglio concentrarmi su questo», ha concluso Buffon.