Okan: “Calhanoglu, sacrifici enormi pur di venire al Galatasaray. L’Inter ha detto no perché…”

Intervenuto nel programma Now Spor, il tecnico del Galatasaray ha parlato del mancato arrivo di Hakan Calhanoglu
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Getty Images

Per Hakan Calhanoglu è stata un'estate turbolenta. Il ritorno del centrocampista in Turchia sembrava cosa fatta, ma né Galatasaray né Fenerbahce hanno mai presentato un'offerta che soddisfacesse l'Inter. L'interesse è stato molto concreto da parte del Galatasaray come conferma il suo allenatore, Okan Buruk a Now Spor: "Hakan è un giocatore con cui mi sono sempre sentito, a cui do valore. Un giocatore che ho convocato nella nazionale giovanile. Non ho avuto un contatto diretto ma i nostri dirigenti sì".

Getty Images

"Però l’Inter, negli ultimi giorni, ha detto che non voleva cedere il giocatore e ha chiuso al trasferimento. È così che si è chiuso. È un giocatore molto importante. Se Hakan fosse stato ceduto, l’Inter avrebbe dovuto spendere almeno 40-45 milioni di euro per rimpiazzarlo. Il motivo per cui Çalhanoglu non è stato ceduto è che era l’ultimo giorno di mercato e l’Inter non ha voluto lasciarlo andare. Non penso che cambierà qualcosa. Anche noi volevamo Hakan. Lui avrebbe fatto grandi sacrifici pur di venire al Galatasaray, ma l’Inter non ha voluto lasciarlo partire".

(Now Sport)

