L'ex attaccante Simone Tiribocchi, ai microfoni di TuttoAtalanta, ha stilato la sua griglia di partenza per la corsa scudetto: "Penso che il Napoli sia ancora la squadra da tenere d'occhio. Ha conquistato lo scorso campionato, ha fatto acquisti mirati e ora ha in panchina un tecnico come Conte, che ho avuto modo di conoscere a Bergamo.
Tiribocchi: “Napoli ancora la squadra da battere, ma l’Inter resta una potenza”
L'ex attaccante ha indicato negli azzurri di Conte, campioni in carica, la squadra favorita per la conquista dello scudetto
Anche il Milan mi convince molto, perché Allegri è un tecnico straordinario. E mi aspetto una buona annata anche da parte della Juventus. L'Inter resta una potenza, e attenzione anche alla Roma: magari non partirà a razzo, ma ha qualità. Hanno cambiato parecchio, per questo forse partono leggermente indietro".
