Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex terzino di Milan e Roma Marcos Cafu ha parlato della sfida di stasera e dello scudetto

Cafu, Roma-Milan è gara da scudetto?

«Senza dubbio sì. L’Inter è forte, ma giallorossi e rossoneri sono nelle prime quattro in classifica e devono puntare in alto. Anche al tricolore».

Che incontro si aspetta?

«Bello e spettacolare perché si affronteranno due grandi squadre che stanno ottenendo risultati importanti. Forse superiori a quelli che tanti potevano immaginare a inizio stagione».

Il cambio da Ranieri a Gasp è stato indolore e la Roma dal 2025 in poi corre come un treno.

«Me lo aspettavo perché la squadra ha ricominciato fin dal ritiro con la giusta mentalità, con la voglia di fare sempre qualcosa di più. Io vedo sempre una squadra forte e concentrata, che vuole andare lontano. E secondo me ce la farà».

“Lontano” fino allo scudetto?

«Perché no? Mai come quest’anno può lottare per il titolo. Adesso ricominceranno le coppe europee e, se l’Inter andrà ai playoff di Champions e la Roma si qualificherà direttamente per gli ottavi di Europa League, i nerazzurri potrebbero frenare».

Se pensa che la Roma sia in lotta per lo scudetto, il Milan…

«Lo stesso. Perché è secondo in classifica e non ha le coppe europee. Lavorare tutta la settimana per preparare l’incontro del weekend è un bel vantaggio: ti permette di avere meno stanchezza nelle gambe e le idee più chiare complici gli allenamenti».

Sotto questo aspetto, stasera i rossoneri sono favoriti visto che la Roma ha giocato giovedì in Europa League?

«I rossoneri saranno più riposati, ma i giallorossi hanno entusiasmo perché stanno andando forte. Sia in campionato sia in Europa».