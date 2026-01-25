FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Juventus, Conceicao: “Obiettivo Champions, ma vogliamo tornare a lottare per lo scudetto”

news

Juventus, Conceicao: “Obiettivo Champions, ma vogliamo tornare a lottare per lo scudetto”

Juventus, Conceicao: “Obiettivo Champions, ma vogliamo tornare a lottare per lo scudetto” - immagine 1
Tra presente e futuro, Francisco Conceicao svela i progetti della squadra bianconera: "Vogliamo tornare a lottare per lo scudetto"
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Juventus, Conceicao: “Obiettivo Champions, ma vogliamo tornare a lottare per lo scudetto”- immagine 2
Getty

"L'obiettivo minimo di questa stagione è il quarto posto per entrare in Champions, ma in un club come la Juve pensi sempre ai titoli: lavoriamo per tornare a lottare per lo scudetto": tra presente e futuro, Francisco Conceicao svela i progetti della squadra bianconera.

Juventus, Conceicao: “Obiettivo Champions, ma vogliamo tornare a lottare per lo scudetto”- immagine 3
Getty Images

"In questo club devi vincere tutte le competizioni a cui partecipi ed è proprio questa esigenza che mi piace - continua ai microfoni della tv portoghese Sport Tv - e poi un attaccante deve segnare: gol e assist sono fondamentali, cerco di migliorare per diventare sempre più decisivo".

Leggi anche
Borussia Dortmund, Emre Can con la testa all’Inter: “Partita molto importante”
Calori: “Lotta scudetto? Napoli e Milan possono ancora insidiare l’Inter. E la...

© RIPRODUZIONE RISERVATA