Al termine di Milan-Parma, Davide Calabria è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare la rissa sfiorata con Sergio Conceiçao : "Sono cose da campo, un malinteso tra i due, ci tenevamo a questa partita. L'adrenalina era bella alta, ci siamo chiariti, non abbiamo capito una cosa vicenda e dopo abbiamo sistemato le cose. Non sarà la prima né l'ultima cosa che si vede, è una cosa comune nel calcio. Chiedo scusa perché non è una cosa bella da vedere, abbiamo comunque dato una scossa che va bene".

Poi sulla partita: "Nel primo tempo ci sono mancati un po' di inserimenti, il Parma ha giocato bene, è una buona squadra che non è facile da affrontare. Abbiamo trovato delle occasioni, ci è mancato un po' di quantità in area. Il mio momento? Non è un'annata positiva, ci sono situazioni non semplici, anche private che non sa nessuno e non mi va neanche di raccontare. Voglio finire nel migliore dei modi questa stagione e pensare al bene della squadra che è una cosa a cui tengo di più, forse anche più di me stesso a volte".