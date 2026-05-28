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Mulattieri: “Dopo l’Inter Primavera offerte solo dalla Serie C. Andare all’estero la scelta giusta”
Samuele Mulattieri, ex attaccante dell'Inter Primavera e oggi reduce dalla promozione nella Liga con il Deportivo La Coruna, nel corso di un'intervista concessa a tuttomercatoweb.com ha parlato del suo percorso calcistico dopo l'uscita dal settore giovanile, iniziato pertendo dall'estero: "Il calcio italiano sembra non produrre più talenti? Ripeto, io non sono nessuno per dire o pensare una cosa del genere.
Racconto volentieri ciò che mi è accaduto quando sono uscito dalla Primavera dell'Inter da capocannoniere del campionato: in Serie B non mi prendeva nessuno o, se lo facevano, mi prospettavano di essere la riserva delle riserve. Avevo delle offerte dalla Serie C, poi arrivò il Volendam. Mi scrisse il direttore e il mister Jonk, che ha collaborato con Cruijff per rivoluzionare il settore giovanile dell'Ajax e ora è il vice di Koeman all'Olanda. Non ho avuto dubbi e mi sento di dire che feci la scelta giusta, è stato lo step intermedio perfetto dopo la Primavera e prima di giocare in Serie B e Serie A. Lì mi ha trasformato in attaccante puro".
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