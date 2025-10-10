FC Inter 1908
Caldirola: “Chivu un fenomeno. Conoscevo Sucic da… Football Manager”

Le dichiarazioni dell'ex calciatore nerazzurro, che ha parlato dell'allenatore dell'Inter e ha svelato il retroscena sul croato
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Luca Caldirola è ripartito dalla Folgore Caratese. L’ex difensore dell’Inter, cresciuto nel vivaio nerazzurro, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di TMW in cui ha parlato anche di Cristian Chivu e della sua squadra.

Serie A: la sua ex Inter s'è affidata a Chivu.

“Ho avuto la fortuna di condividere lo spogliatoio con lui. Era un fenomeno. E mi sta piacendo tanto anche come mister. Le altre squadre sono attrezzate, il Milan non gioca le coppe…. Però l’Inter ha inserito in organico elementi come ad esempio Sucic che da appassionato di Football Manager conoscevo già”.

Caldirola, cosa ci fa in Serie D?

“Avevo ricevuto un po di richieste in B e all’estero. Ma arrivato a questo punto della carriera - sto bene fisicamente e avrei fatto altri due anni ad alti livelli - ero alla ricerca di un progetto che mi stimolasse. Se avessi cercato i soldi non sarei andato alla Caratese ma all’estero. Un giorno parlando con il presidente, mi ha prospettato un progetto di più anni. Non mi interessava la categoria, ho avuto la fortuna di fare una carriera che reputo importante”

