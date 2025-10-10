Nell’intervista alla Gazzetta dello Sport, Zlatan Ibrahimovic ha parlato anche di Cristian Chivu e dell’Inter. Queste le dichiarazioni del dirigente del Milan: “Sono qui per aiutare. La prima volta il Milan mi ha dato la felicità, la seconda l’amore. Adesso sono qui per restituire. E per creare le condizioni per vincere”.