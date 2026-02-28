«Importante tornare a segnare? Non è facile gestire. Hai sempre voglia di tornare poi succede un altro infortunio. Questo gol mi dà tanta voglia e entusiasmo: sono contento di essere tornato. Sto cercando di trovare di nuovo il ritmo. E sono contento per la vittoria». Così Hakan Calhanoglu, ai microfoni di DAZN, ha parlato della vittoria contro il Genoa a San Siro per due a zero. Il raddoppio è arrivato con un rigore battuto e segnato dal turco che è appena rientrato da un infortunio.