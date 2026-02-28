FC Inter 1908
Calhanoglu: “Il gol mi dà entusiamo. Il derby? Voglio tornare a stare bene e poi il resto…”

Calhanoglu: “Il gol mi dà entusiamo. Il derby? Voglio tornare a stare bene e poi il resto…” - immagine 1
Il calciatore turco è appena rientrato da un infortunio e ha segnato su rigore la rete del due a zero contro il Genoa
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

«Importante tornare a segnare? Non è facile gestire. Hai sempre voglia di tornare poi succede un altro infortunio. Questo gol mi dà tanta voglia e entusiasmo: sono contento di essere tornato. Sto cercando di trovare di nuovo il ritmo. E sono contento per la vittoria». Così Hakan Calhanoglu, ai microfoni di DAZN, ha parlato della vittoria contro il Genoa a San Siro per due a zero. Il raddoppio è arrivato con un rigore battuto e segnato dal turco che è appena rientrato da un infortunio.

Calhanoglu: “Il gol mi dà entusiamo. Il derby? Voglio tornare a stare bene e poi il resto…”- immagine 2
Getty Images

-Due stelle tatuate, tra una settimana c'è il derby: che certezza può dare vincere un altro derby? 

Io voglio cercare di tornare bene e poi del resto parliamo... 

(Fonte: DAZN)

