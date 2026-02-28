FC Inter 1908
Dimarco: “Continuare così, manca poco! Assist? Preferisco farne meno ma vincere il campionato”

Intervistato da Sky Sport, Federico Dimarco, esterno dell'Inter, ha commentato così la vittoria di stasera contro il Genoa
Marco Astori
Marco Astori 

Intervistato da Sky Sport, Federico Dimarco, esterno dell'Inter, ha commentato così la vittoria di stasera contro il Genoa: "Non è mai semplice ripartire dopo una sconfitta, ma questa squadra è stata sempre unita ed è ripartita sempre più forte e si è visto anche oggi: magari un po' di fatica dopo il Bodo, però bene così, continuiamo a fare quello che stiamo facendo perché manca poco.

La mia stagione? E' una bella stagione personalmente ma conta il risultato di strada: gli assist contano relativamente se non portano il trofeo. Magari preferisco farne meno e vincere il campionato. Derby? C'è poco da mandare messaggi, prima pensiamo al Como".

