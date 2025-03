"Come sto? L'ultima botta che ho preso col Napoli, quella vecchietta mi ha fatto malissimo. Ho sofferto tanto, volevo uscire perché non potevo camminare. Adesso sto meglio, anche prima ho avuto tanti infortuni come mai prima, tutto quello che non ho avuto prima ho patito quest'anno. Sono contento di essere tornato, voglio aiutare la squadra. Darò il massimo"