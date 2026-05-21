“Chivu ha subito parlato con noi, ci ha dato qualcosa di importante come la mentalità. Ha sempre detto che dovevamo crederci e non mollare e abbiamo avuto questa mentalità. Abbiamo saputo rialzarci e soprattutto Chivu ci ha dato qualcosa di diverso perché era anche lui un giocatore e sa come parlare coi giocatori.