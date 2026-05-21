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Calhanoglu svela: “Chivu ci ha dato qualcosa di diverso: fin da subito ha detto che…”

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Ai microfoni di B/R Football, Hakan Calhanoglu ha parlato così del lavoro di Cristian Chivu e dello scudetto vinto dall’Inter
Alessandro Cosattini Redattore 

Ai microfoni di B/R Football, Hakan Calhanoglu ha parlato così del lavoro di Cristian Chivu e dello scudetto vinto dall’Inter.

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Calhanoglu svela: “Chivu ci ha dato qualcosa di diverso: fin da subito ha detto che…”- immagine 2

Chivu ha subito parlato con noi, ci ha dato qualcosa di importante come la mentalità. Ha sempre detto che dovevamo crederci e non mollare e abbiamo avuto questa mentalità. Abbiamo saputo rialzarci e soprattutto Chivu ci ha dato qualcosa di diverso perché era anche lui un giocatore e sa come parlare coi giocatori.

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Bellissimo il mio gol con la Roma, ero sorpreso anche io, eravamo 1-1. È stato un gol importante per vincere il campionato”.

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