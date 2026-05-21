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Calafiori vince la Premier e svela: “Ho sentito gli interisti e mi hanno detto che Chivu è…”

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Riccardo Calafiori ha vinto la Premier League con la maglia dell’Arsenal e ha recentemente parlato di... Cristian Chivu
Alessandro Cosattini Redattore 

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Riccardo Calafiori ha vinto la Premier League con la maglia dell’Arsenal: un grande traguardo per il difensore italiano ex Bologna. Ora aspetta la finale di Champions League contro il PSG, per capire se vincerà anche il trofeo più prestigioso d’Europa. Recentemente, Calafiori stesso ha svelato un aneddoto che riguarda l’Inter.

Calafiori vince la Premier e svela: “Ho sentito gli interisti e mi hanno detto che Chivu è…”- immagine 2

“Se i giocatori si approfittano dell’allenatore giovane e con poca esperienza? A pelle o inconsapevolmente ce l’hai una prima sensazione, se uno è stato già un grande allenatore.

Calafiori vince la Premier e svela: “Ho sentito gli interisti e mi hanno detto che Chivu è…”- immagine 3
Getty Images

Ho sentito i ragazzi dell’Inter (e della Nazionale italiana, ndr), sono tutti stra contenti di Chivu. E lo vedi anche quando parla nelle interviste, sembra sincero e vero, lo vedi quando parla. A me piacciono le persone così, sincere”, ha detto Calafiori a Supernova, podcast di Alessandro Cattelan.

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