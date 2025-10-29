FC Inter 1908
Hakan Calhanoglu, centrocampista dell'Inter, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria contro la Fiorentina
Marco Astori
Hakan Calhanoglu, centrocampista dell'Inter, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria contro la Fiorentina: "L'obiettivo di questa stagione? Tutti sanno che se giochi per l'Inter gli obiettivi sono sempre grandi.

Vogliamo lottare per questi, la squadra merita dopo un'estate un po' difficile e il Mondiale. Chivu ha dato una grande mano mentalmente, siamo un gruppo forte, siamo duri e abbiamo avuto la disciplina per mantenere questo".

