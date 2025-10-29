Vinicius: “Chiedo scusa a tutti i tifosi del Real Madrid. A volte capita che…”

"Oggi voglio scusarmi con tutti i madridisti per la mia reazione quando sono stato sostituito nel Clasico", dice Vinicius

Matteo Pifferi Redattore 29 ottobre 2025 (modifica il 29 ottobre 2025 | 21:02)

Torna il sereno in casa Real Madrid dopo la sfuriata di Vinicius, sostituito nel corso del Clasico contro il Barcellona di domenica scorsa, vinto 2-1 dai madrileni. L'attaccante brasiliano ha chiesto scusa sui social.

"Oggi voglio scusarmi con tutti i madridisti per la mia reazione quando sono stato sostituito nel Clasico - si apre così il messaggio condiviso da Vinicius Junior a seguito dello scontro col tecnico, Xabi Alonso -. Come ho già fatto durante l'allenamento di oggi, voglio scusarmi di nuovo con i miei compagni di squadra, il club e il presidente".

"A volte la passione ha la meglio su di me perché voglio sempre vincere e aiutare la mia squadra - afferma Vinicius -. Il mio carattere competitivo deriva dall'amore che provo per questo club e per tutto ciò che rappresenta. Prometto di continuare a lottare ogni secondo per il bene del Real Madrid, come ho fatto fin dal primo giorno".

Vinicius si era espresso in modo duro dopo la sostituzione decisa da Xabi Alonso: "Sono sempre io. Lascio la squadra. È meglio che me ne vada". Parole al veleno quelle del brasiliano, innervosito dal fatto che l'allenatore dei blancos spesso lo sostituisce a gare in corso.