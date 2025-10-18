FC Inter 1908
Calhanoglu: “Stiamo ritrovando ritmo, abbiamo la voglia giusta e stasera…”

Hakan Calhanoglu, centrocampista dell'Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida contro la Roma all'Olimpico
Hakan Calhanoglu, centrocampista dell'Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida contro la Roma all'Olimpico: "E' una partita molto importante sicuramente, la Roma è in forma e stanno bene: però pure noi stiamo ritrovando ritmo.

Abbiamo la mentalità giusta e abbiamo fatto vedere la voglia che abbiamo. Devo essere lucido e concentrato, con loro devo guardare a 360 gradi: devo controllare tutto e poi essere più decisivo".

