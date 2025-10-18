Hakan Calhanoglu, centrocampista dell'Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida contro la Roma all'Olimpico: "E' una partita molto importante sicuramente, la Roma è in forma e stanno bene: però pure noi stiamo ritrovando ritmo.
Calhanoglu: “Stiamo ritrovando ritmo, abbiamo la voglia giusta e stasera…”
Abbiamo la mentalità giusta e abbiamo fatto vedere la voglia che abbiamo. Devo essere lucido e concentrato, con loro devo guardare a 360 gradi: devo controllare tutto e poi essere più decisivo".
