Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Ernesto Calisti, ha parlato così in vista del big match di domenica sera tra Atalanta e Inter: "Sarà una bella sfida. Se dovesse fare risultato l'Atalanta, sarebbe divertente da qui alla fine. Se vince l'Inter, darebbe una bella botta per lo Scudetto. Ho visto un'Atalanta viva, che ha intensità, l'Inter come rosa e qualità è una grande squadra ma sarà una sfida avvincente".