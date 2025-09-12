Calori: “Anti Napoli? Alla lunga l’Inter verrà fuori. Ma la Juve sembra tosta”

Intervistato da TMW, Alessandro Calori, ex difensore, ha fatto alcune considerazioni sulla lotta al vertice in Serie A. Ecco le sue dichiarazioni:
Calori, chi è l'anti Napoli?—
“Alla lunga l’Inter potrebbe essere l’antagonista principale del Napoli. La Juve però appare tosta. E deve mantenere quanto fatto nel pre campionato”.
E il Napoli?—
“A una buona squadra ha aggiunto un fuoriclasse assoluto come De Bruyne. Farà divertire con le sue giocate. L’assenza di Lukaku si farà sentire ma Hojlund e Lucca hanno la possibilità di crescere e dare una mano a questa squadra. Lucca è in crescita, ha spessore fisico”.
(Fonte: TMW)
