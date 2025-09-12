FC Inter 1908
Calori: “Anti Napoli? Alla lunga l’Inter verrà fuori. Ma la Juve sembra tosta”

Intervistato da TMW, Alessandro Calori, ex difensore, ha fatto alcune considerazioni sulla lotta al vertice in Serie A
Intervistato da TMW, Alessandro Calori, ex difensore, ha fatto alcune considerazioni sulla lotta al vertice in Serie A. Ecco le sue dichiarazioni:

Calori, chi è l'anti Napoli?

“Alla lunga l’Inter potrebbe essere l’antagonista principale del Napoli. La Juve però appare tosta. E deve mantenere quanto fatto nel pre campionato”.

E il Napoli?

“A una buona squadra ha aggiunto un fuoriclasse assoluto come De Bruyne. Farà divertire con le sue giocate. L’assenza di Lukaku si farà sentire ma Hojlund e Lucca hanno la possibilità di crescere e dare una mano a questa squadra. Lucca è in crescita, ha spessore fisico”.

(Fonte: TMW)

