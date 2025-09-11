Sebastiano Esposito, trasferitosi in Sardegna dall'Inter in estate, ha rilasciato queste dichiarazioni ai media presenti

Marco Macca Redattore 11 settembre 2025 (modifica il 11 settembre 2025 | 23:32)

In un colloquio con i media presenti a uno store del Cagliari in occasione dell’evento "Meet&Greet", Sebastiano Esposito, trasferitosi in Sardegna dall'Inter in estate, ha rilasciato queste dichiarazioni:

FORTEMENTE CAGLIARI

“Quest’estate c’è stata una trattativa con il Parma, avevo parlato al telefono anche con il Mister e il Direttore, due persone splendide, ringrazio il Club gialloblù per l’interessamento. Quella di sabato, però, non la sento come una partita particolare. Peraltro sapevo che su di me c’era anche l’interessamento da parte di alcune squadre estere. La scelta, però, spettava a me. E ho preso la scelta che ho ritenuto più giusta per il mio cammino e la mia personalità: sono arrivato a Cagliari, l’ho voluto fortemente. Il gol? Spero arrivi presto. Sono a disposizione della squadra e del Mister, a seconda delle esigenze. L’importante è giocare. Sono un attaccante duttile, mi piace svariare su tutto il fronte avanzato”.

LA CARRIERA

“Sì, ho già fatto tante esperienze, anche all’estero. Mister Pisacane dice che sono un giovane-vecchio. Ho già tante partite tra i professionisti nelle gambe, mi avvicino alle 200 gare, un traguardo che spero di raggiungere con il Cagliari questa stagione. L’esperienza al Basilea per me è stata bellissima, gli infortuni mi hanno fermato un po’ ma sono stato bene, con i tifosi e con l’ambiente in generale: una piazza molto bella, da Champions League. La consiglierei a tutti i giovani. L’Anderlecht è stata un’esperienza un po’ più corta, la squadra viveva un momento particolare: andavamo bene in Europa, ma ci siamo ritrovati terz’ultimi in campionato. È andata un po’ così, ma mi porto dietro tutte le esperienze internazionali che ho fatto, ho giocato tante gare, imparato delle lingue nuove. Sono state tutte anche esperienze di vita”.

MIGLIORARSI SEMPRE

“Ho finito la stagione il 2 luglio con l’Inter negli Stati Uniti al Mondiale per Club. Ho iniziato la preparazione il 20 luglio, ho fatto la prima settimana proprio con l’Inter, pima in gruppo e poi qualche giorno a parte. Non sono ancora al top della condizione, ma sto lavorando per raggiungere lo stato di forma dei miei compagni. Questa per me può essere la stagione della svolta? Voglio far bene, ogni stagione punto a migliorarmi. Far meglio della scorsa per me significa fare più di 10 reti. Ovviamente l’importante sarà contribuire all’obiettivo della squadra, la salvezza. Sappiamo bene come in Serie A non sia affatto facile, ogni anno ci sono squadre più attrezzate. L’arrivo di Belotti? È stato bello, da piccolo lo osservavo giocare, in carriera ha fatto tante reti e ha vinto un Europeo con l’Italia. È un calciatore importante per noi: ci potrà dare una grossa mano, porta in dote esperienza, gol, speriamo ne faccia tanti”.

(Fonte: cagliaricalcio.com)