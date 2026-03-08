FC Inter 1908
Calori: “Scudetto? Nel calcio può succedere di tutto, ma l’Inter…”

Intervistato da TMW, Alessandro Calori ha fatto alcune considerazioni in vista del derby di questa sera a San Siro tra Milan e Inter
Intervistato da TMW, Alessandro Calori ha fatto alcune considerazioni in vista del derby di questa sera a San Siro tra Milan e Inter:

Stasera c’è il derby. L’Inter ha già lo Scudetto in tasca?

“Il calcio è strano e può succedere sempre qualcosa. Ma la percentuale che l’Inter possa vincere il campionato è alta”.

