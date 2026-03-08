Nel corso dell'intervista concessa a Tuttosport, Stephane Dalmat ha spostato il focus anche su alcuni calciatori dell'Inter

Nel corso dell'intervista concessa a Tuttosport, Stephane Dalmat ha spostato il focus anche su alcuni calciatori dell'Inter. Ecco le sue parole su Thuram, Bonny e Diouf:

L’Inter ha tre francesi in rosa. Cosa pensa di Thuram? — «Credo forse che in questa stagione si sia portato la stanchezza di quella precedente, quando ha giocato davvero tantissime partite. Quest'anno ha iniziato bene, ma lo vedi in generale che fisicamente non è al top. Io spero che concluda al meglio quest'ultima parte di stagione. Quando accendo la tv o sono allo stadio, vedo che Thuram ama l'Inter. Ha sempre il sorriso, è sempre felice di essere un giocatore nerazzurro».

Bonny, qualora Thuram non avrà smaltito la febbre, sarà titolare. — «A me piace, si vede che conosce il campionato italiano, quando entra e gioca è un valore in più per la squadra. Senza criticare, è più forte di Arnautovic, Correa e Taremi».

Le piace Diouf? — «Io avevo molto fiducia in lui, ne conosco il talento e le capacità. Ha avuto molte difficoltà ad adattarsi all'Inter, a un nuovo campionato, ma perché lo vedo giocare a destra? La fascia non è il suo posto. È un box to box, a centrocampo è molto forte. Spero che l'anno prossimo continui all'Inter o vada in prestito in una squadra meno blasonata per acquisire più fiducia. E tornare poi in nerazzurro per diventare davvero un giocatore importante».

