Andrea Della Sala Redattore 10 settembre 2025 (modifica il 10 settembre 2025 | 13:02)

L'ex allenatore del Napoli Calzona, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha parlato del duello al vertice per il prossimo scudetto

Ha avuto poco tempo, ma lei dell’Italia sa tutto.

«Seguo quel che posso e non appena sono in condizione verrò a vedere qualche partita di persona. Ora mi aiuto con la tv e con lo staff. Ma sarà una stagione elettrizzante, Napoli e Inter davanti a tutti, ovviamente».

Un Ct può tifare?

«È lecito, sì (sorride). E non ho mai nascosto che il Napoli rappresenti un sentimento. Però poi le analisi restano oneste, guai se non fosse così. E io dico Conte davanti a Chivu, per tanti motivi. Intanto, il miglior mercato lo ha fatto De Laurentiis, perché ha arricchito un organico prendendo ciò che serviva per essere grandi compiutamente».

Distanze accessibili?

«Certo. Sono vicine, perché l’Inter resta piena di talento. Ma gli anni cominciano a farsi sentire in vari calciatori. Manna ha acquistato, De Bruyne a parte, in prospettiva: si sta aprendo un altro ciclo, consegnato ad un allenatore che sa come si vince e che vorrà rifarlo».

De Bruyne e Modric cosa le suggeriscono?

«Calciatori stupendi, senza età. Ho avuto la fortuna di giocare contro De Bruyne: io di lui sono calcisticamente innamorato, l’ho votato anche per il pallone d’oro. La carriera di Modric parla per un fenomeno».

Alle spalle del tandem da scudetto chi vede?

«La Roma di Gasperini, che insegna calcio. Mi piace la Fiorentina, che intriga. E il Milan allestito da Tare, che Allegri saprà come guidare».

Stavolta, tra le prime e il resto si vede luce...

«Direi di sì, perché Napoli e Inter stanno avanti. Va verificata la Juventus, che comunque è reduce dalla qualificazione Champions».