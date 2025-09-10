Intervistato dai cronisti presenti dopo la vittoria contro l'Islanda, Manu Koné , centrocampista della Roma, ha parlato così del suo momento: "Ho lasciato la Francia molto presto, ho giocato soltanto 6 mesi in Ligue 1 e un anno in Ligue 2, e non credo che tutti guardino la Serie A... Ma quello che faccio in nazionale lo faccio da molto tempo, solo che avevo meno costanza.

Oggi sono arrivato a un punto della mia carriera in cui, essendo alla Roma, ho trovato quella continuità. I giallorossi hanno dimostrato fiducia nei miei confronti nell'ultima sessione di calciomercato e io cerco di dare il massimo. Islanda? Ci è voluto un po' di tempo per adattarci al blocco basso. Dovevamo creare più occasioni, sfruttare l'uno contro uno e crossare. Ci è voluto un po' di tempo, ma una volta capito ci hanno pensato Marcus e Kylian".