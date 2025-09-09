Il laterale della Juve Cambiaso ha parlato della sfida di sabato tra i bianconeri e l'Inter a cui non potrà partecipare causa squalifica. Le sue dichiarazioni riportate da Sportmediaset:
Cambiaso: “Juve-Inter, mi spiace non esserci. Gara più bella del campionato, ci sarà da soffrire””
Il laterale della Juve ha parlato della sfida di sabato tra i bianconeri e l'Inter a cui non potrà partecipare causa squalifica
Impossibile pensare in questi giorni a Juve-Inter. Gara bella da giocare, peccato che non giocherò. Soffriremo, è la partita più bella del campionato. Vedremo.
