FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Cambiaso: “Juve-Inter, mi spiace non esserci. Gara più bella del campionato, ci sarà da soffrire””

news

Cambiaso: “Juve-Inter, mi spiace non esserci. Gara più bella del campionato, ci sarà da soffrire””

Cambiaso: “Juve-Inter, mi spiace non esserci. Gara più bella del campionato, ci sarà da soffrire”” - immagine 1
Il laterale della Juve ha parlato della sfida di sabato tra i bianconeri e l'Inter a cui non potrà partecipare causa squalifica
Andrea Della Sala Redattore 

Il laterale della Juve Cambiaso ha parlato della sfida di sabato tra i bianconeri e l'Inter a cui non potrà partecipare causa squalifica. Le sue dichiarazioni riportate da Sportmediaset:

Cambiaso: “Juve-Inter, mi spiace non esserci. Gara più bella del campionato, ci sarà da soffrire””- immagine 2

Impossibile pensare in questi giorni a Juve-Inter. Gara bella da giocare, peccato che non giocherò. Soffriremo, è la partita più bella del campionato. Vedremo. 

Leggi anche
Bergomi: “Scudetto, Inter non in prima fila. Ecco le 2 davanti. Italia? Vi avverto”
Akanji: “Inter? Prima devo trovare una casa. Pochi minuti col City? Spero cambino le...

© RIPRODUZIONE RISERVATA