Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il giocatore ha parlato del tecnico e ha detto la sua sulla lotta scudetto

Gianni Pampinella Redattore 7 novembre 2025 (modifica il 7 novembre 2025 | 11:02)

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Andrea Cambiaso ha parlato dell'impatto di Luciano Spalletti nello spogliatoio della Juventus. "Ti entra nella testa, ti arriva: a volte sa essere originale in ciò che ci dice, ma coglie sempre il punto. In pochi giorni ha portato nel gruppo un bel po’ di novità. E rispetto a quello che ho conosciuto in Nazionale è cambiato parecchio".

Questione di qualità e forza: chi vede più credibile dentro un campionato dall’andamento lento? — «Napoli ed Inter. Napoli perché campione in carica, l’Inter per quello che ha fatto vedere negli ultimi anni. Dietro ce la giochiamo anche noi in una lotta aperta, apertissima... e se la lotta è aperta, apertissima può anche accadere di tutto».

Torniamo a Spalletti. Passione, comunicazione e... — «Cura del particolare, in ogni momento del lavoro: dal rinvio da fondo campo alla rimessa laterale al fischio di inizio. Vive di pallone ventiquattro ore al giorno, penso che veda migliaia di partite, il suo metodo è un metodo moderno di insegnare calcio».

(Gazzetta dello Sport)