Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Andrea Cambiaso ha parlato dell'impatto di Luciano Spalletti nello spogliatoio della Juventus. "Ti entra nella testa, ti arriva: a volte sa essere originale in ciò che ci dice, ma coglie sempre il punto. In pochi giorni ha portato nel gruppo un bel po’ di novità. E rispetto a quello che ho conosciuto in Nazionale è cambiato parecchio".
Cambiaso: “Spalletti ti entra in testa. È cambiato molto. Scudetto? Inter e Napoli…”
Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il giocatore ha parlato del tecnico e ha detto la sua sulla lotta scudetto
Questione di qualità e forza: chi vede più credibile dentro un campionato dall’andamento lento?—
«Napoli ed Inter. Napoli perché campione in carica, l’Inter per quello che ha fatto vedere negli ultimi anni. Dietro ce la giochiamo anche noi in una lotta aperta, apertissima... e se la lotta è aperta, apertissima può anche accadere di tutto».
Torniamo a Spalletti. Passione, comunicazione e...—
«Cura del particolare, in ogni momento del lavoro: dal rinvio da fondo campo alla rimessa laterale al fischio di inizio. Vive di pallone ventiquattro ore al giorno, penso che veda migliaia di partite, il suo metodo è un metodo moderno di insegnare calcio».
(Gazzetta dello Sport)
© RIPRODUZIONE RISERVATA