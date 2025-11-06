"Dall'Inter ci si aspettava una prestazione diversa, ma il risultato è stato favorevole e vanno prese le cose positive come il rientro di Thuram".

Chi per lo Scudetto?

"E' un campionato molto equilibrato. L'unica fuori dalle coppe è il Milan e potrebbe essere avvantaggiato su Napoli e Inter. Ma c'è molto equilibrio. E con Spalletti può rientrare in gioco anche la Juventus".