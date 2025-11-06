Intervistato da TMW, Franco Lerda ha analizzato la prestazione dell'Inter in Champions League a San Siro contro il Kairat Almaty (2-1 per i nerazzurri):
"Dall'Inter ci si aspettava una prestazione diversa, ma il risultato è stato favorevole e vanno prese le cose positive come il rientro di Thuram".
Chi per lo Scudetto?—
"E' un campionato molto equilibrato. L'unica fuori dalle coppe è il Milan e potrebbe essere avvantaggiato su Napoli e Inter. Ma c'è molto equilibrio. E con Spalletti può rientrare in gioco anche la Juventus".
