Lerda: “Dall’Inter ci si aspettava un’altra prestazione, ma va preso il risultato”

Intervistato da TMW, Franco Lerda ha analizzato la prestazione dell'Inter in Champions League a San Siro contro il Kairat
Marco Macca
Marco Macca 

Intervistato da TMW, Franco Lerda ha analizzato la prestazione dell'Inter in Champions League a San Siro contro il Kairat Almaty (2-1 per i nerazzurri):

"Dall'Inter ci si aspettava una prestazione diversa, ma il risultato è stato favorevole e vanno prese le cose positive come il rientro di Thuram".

Chi per lo Scudetto?

—  

"E' un campionato molto equilibrato. L'unica fuori dalle coppe è il Milan e potrebbe essere avvantaggiato su Napoli e Inter. Ma c'è molto equilibrio. E con Spalletti può rientrare in gioco anche la Juventus".

(Fonte: TMW)

