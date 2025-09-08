FC Inter 1908
Camolese: “Inter-Torino? In partite come quelle vorresti cancellarti dallo stadio”

Giancarlo Camolese, ex allenatore del Torino, intervistato da Tuttosport è tornato sulla sconfitta dei granata a San Siro contro l'Inter
Giancarlo Camolese, ex allenatore del Torino, intervistato da Tuttosport è tornato sulla sconfitta dei granata a San Siro contro l'Inter. Ecco le sue parole:

Come si fa a mettersi alle spalle una serata in cui subisci cinque gol?

Io cinque gol a San Siro li ho presi e vorrei dire che quando capitano serate così intanto vorresti cancellarti dallo stadio e contemporaneamente vorresti aiutare i calciatori. Poi però arriva il momento, esattamente come ha fatto Baroni, di metterci la faccia. Sono partite in cui gli avversari fanno tutto bene, giocando al massimo delle proprie possibilità. A quel punto c’è poi da valutare, correggere e poi pensare alla partita dopo, come ha fatto il Torino. Di fronte aveva la Fiorentina, una buona squadra: non era per niente una partita facile, quindi direi che la squadra ha reagito bene.

(Fonte: Tuttosport)

