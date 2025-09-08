FC Inter 1908
Di Gennaro: “Italia, se vogliamo andare al Mondiale non si può più sbagliare”

L'ex centrocampista sprona la Nazionale in vista della gara in programma questa sera in Ungheria contro Israele
Fabio Alampi Redattore 

Antonio Di Gennaro, ex calciatore e oggi commentatore tecnico delle partite della Nazionale, ha parlato ai microfoni di Tuttosport della nuova Italia targata Gattuso: "Non era semplice entrare nella testa dei giocatori e, sentendo le loro dichiarazioni, mi sembra che ci sia riuscito. Ed è un bene perché se vogliamo andare al Mondiale non si può più sbagliare".

Troppo brutti con Norvegia e Moldavia, tanto belli con l'Estonia: dove sta la verità?

"Quella con l'Estonia è stata una partita importante dal punto di vista del gioco e del risultato e non facciamoci trarre in inganno dal nome dell'avversario perché a livello internazionale nulla è semplice se non metti in campo l'atteggiamento mostrato l'altra sera dall'Italia. È arrivata pure una goleada che ha dato subito un impatto importante al nuovo corso. Con Spalletti evidentemente qualcosa non è andato e bisognava ricreare un certo feeling e coesione tra i giocatori è bastato questo per rivedere un'Italia che lotta. L'esempio da seguire è la prima Italia di Mancini, dove il gruppo non vedeva l'ora di ritrovarsi e stare insieme".

Quella con Israele è già una gara-verità per capire se siamo usciti dalla crisi?

"Israele è più forte dell'Estonia, su questo non ci piove. Però va anche detto che la prima partita per un nuovo commissario tecnico è sempre la più difficile: invece abbiamo svoltato e ora dobbiamo vincerle tutte mantenendo questo spirito. Non credo che la gara con Israele possa dare un verdetto definitivo però un'altra vittoria netta potrebbe iniziare a far preoccupare la Norvegia".

Il fatto di averli già incontrati in Nations League può essere un vantaggio?

"Settembre per l'Italia è sempre un periodo un po' difficile mentre stavolta ho visto una Nazionale tonica dal punto di vista fisico con i giocatori già con la gamba che gira bene. Li abbiamo appena incontrati e questo può esserci d'aiuto ma ripeto, l'importante sarà rimettere in campo lo spirito e la qualità visti contro l'Estonia".

Gattuso, a meno di un miracolo, dovrebbe giocarsi il Mondiale agli spareggi: è un problema arrivarci senza aver mai incontrato una grande?

"Siamo l'Italia, eh... Loro devono puntare a vincerle tutte, segnare tanti gol e arrivare primi nel girone: oggi non ha senso pensare ai playoff. E non credo sia un problema il fatto di non incontrare Francia o Germania in amichevole: le posso assicurare per esperienza che quelle non sono partite attendibili anche se si affronta una big. Nel calcio moderno poi è cambiato tutto: se non interpreti bene le partite rischi sempre di fare brutte figure, basta ricordare le occasioni che ha creato la Moldavia contro di noi".

