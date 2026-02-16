Durante un evento Betsson, l'ex Pallone d'Oro Fabio Cannavaro ha parlato dell'episodio di Bastoni in Inter-Juve:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste Cannavaro: “Var va usato sempre. Bastoni, perché non dovrebbe andare in Nazionale?”
news
Cannavaro: “Var va usato sempre. Bastoni, perché non dovrebbe andare in Nazionale?”
Durante un evento Betsson, l'ex Pallone d'Oro Fabio Cannavaro ha parlato dell'episodio di Bastoni in Inter-Juve:
"Quando c'è il Var bisogna utilizzarlo, al di là di chi ha sbagliato. Se c'è uno strumento va utilizzato cambiando il protocollo considerando che si rovinano delle partite per degli errore. Perché non dovrebbe andare in Nazionale? Sono cose che sono sempre state in campo, ci sono gli strumenti per verificarle".
© RIPRODUZIONE RISERVATA