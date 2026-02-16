FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Cannavaro: “Var va usato sempre. Bastoni, perché non dovrebbe andare in Nazionale?”

news

Cannavaro: “Var va usato sempre. Bastoni, perché non dovrebbe andare in Nazionale?”

Cannavaro: “Var va usato sempre. Bastoni, perché non dovrebbe andare in Nazionale?” - immagine 1
Durante un evento Betsson, l'ex Pallone d'Oro Fabio Cannavaro ha parlato dell'episodio di Bastoni in Inter-Juve:
Andrea Della Sala Redattore 

Durante un evento Betsson, l'ex Pallone d'Oro Fabio Cannavaro ha parlato dell'episodio di Bastoni in Inter-Juve:

Cannavaro: “Var va usato sempre. Bastoni, perché non dovrebbe andare in Nazionale?”- immagine 2

"Quando c'è il Var bisogna utilizzarlo, al di là di chi ha sbagliato. Se c'è uno strumento va utilizzato cambiando il protocollo considerando che si rovinano delle partite per degli errore. Perché non dovrebbe andare in Nazionale? Sono cose che sono sempre state in campo, ci sono gli strumenti per verificarle".

Leggi anche
Moratti: “Juve fa la vittima del calcio italiano, la storia dice ben altro. Bastoni? Spero...
Pardo: “Inter, una differenza evidente rispetto ad un anno fa. Dimarco MVP della Serie...

© RIPRODUZIONE RISERVATA