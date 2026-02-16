Il giornalista è intervenuto ai microfoni di DAZN per analizzare Inter-Juventus all'indomani del derby d'Italia

16 febbraio 2026

Il telecronista di DAZN, Pierluigi Pardo, è intervenuto ai microfoni di DAZN per parlare di Inter-Juventus. Accantonando le polemiche e l'episodio Bastoni-Kalulu, il giornalista si sofferma sull'aspetto tecnico.

"La Juventus è cresciuta tanto, al netto di qualche errore individuale che poi ha condizionato la partita, era successo anche con lo Lazio, al netto di qualche ingenuità che la squadra palesa in certe circostanze, però è una squadra che gioca a pallone. Ha fatto anche dieci contro undici nel secondo tempo.

Di contro l'Inter trova tante soluzioni. La grande differenza rispetto a un anno fa è che dietro gli undici titolari dell'Inter alcuni sono diventati come titolari, penso a Zielinski. Altri sono dei giocatori che comunque, ieri la partita comunque Esposito, la cambia. Qualche piccolo difetto, un difetto che io continuo a vedere, che è Luis Henrique, che ieri sul gol di Cambiaso si fa proprio una dormita di quelle clamorose che probabilmente non è adeguato alla dimensione di Dumfries alla quale l'Inter era abituato. Questa è abbastanza evidente. Sta soffrendo parecchio, ma per il resto l'Inter ha confermato di avere una quantità di soluzioni anche in corso d'opera veramente importanti. Quindi una completezza della rosa che si è vista anche ieri.

Il calcio è uno sport a punteggio basso, noi possiamo leggere tutti i numeri e sono interessanti, ma poi ci sono dei momenti chiave nelle partite e da questo punto di vista sicuramente qualche defaillance sul piano proprio delle prestazioni individuali, della concentrazione, in qualche caso della qualità dei singoli, però ragazzi, questa squadra gioca a pallone, è completamente diversa rispetto a tre mesi fa.

Il Milan ha la possibilità di rimanere in scia, ma è chiaro che ieri era fondamentale per l'Inter portare a casa questi tre punti, ci è arrivata e al netto di tutto quello che abbiamo detto prima, prova delle soluzioni, questo è indiscutibile.

Però ha trovato anche delle difficoltà e questo secondo me è indiscutibile di essere ascritto a una partita veramente di alto livello, di qualità nel primo tempo, di resilienza, di sofferenza, ma anche con delle occasioni della ripresa.

Anche nelle partite per esempio del derby perso all'andata però sul piano del gioco non è che l'Inter fosse stato inferiore al Milan, no? È stato il Milan molto bravo nell'asfaltare quella situazione Pulisic, eccetera, eccetera e nello stare in partita però sono d'accordo con la chiave di Ambrosini. Ieri al primo tempo si era vista oggettivamente una situazione abbastanza inedita che ci può stare e poi magari anche 11 contro 11 ne sarebbe uscita l'Inter io non le posso escludere.

Pio Esposito? Fantastico per l'importanza. Ha fatto un gol pesantissimo appunto contro il Lecce in un momento molto delicato la partita immediatamente successiva a Inter-Napoli una partita che l'Inter aveva fatto fatica a sbloccare pure quello era stato un gol pesante poi è chiaro che il Inter-Juve ha un allure diverso rispetto a Inter-Lecce soprattutto l'affetto per gli amici salentini però anche quello era stato un gol particolarmente pesante. Poi ha delle caratteristiche di disponibilità nei confronti dei compagni. È un giocatore che anche in prospettiva per la nazionale si parla meno di Bonny che di lui perché lui è italiano e quindi ci sono tante speranze che noi tutti nutriamo delle qualità che questo ragazzo potrà dare e delle caratteristiche che ha perché è una prima punta fisica che insomma può fare molto comodo in prospettiva negli anni anche in chiave Nazionale".

"60 gol fatti. La Juve, che è seconda in questa classifica, ne ha fatti 43. Vuol dire che l'Inter fa di media quasi un gol in più a partita del secondo miglior attacco del campionato. La quantità di soluzioni di questa squadra è nettamente superiore a tutte le altre quindi non c'è discussione secondo me vediamo Milano-Como è molto intrigante".

“Poi se crossa Dimarco non è male (ride, ndr)… Ad oggi è l'MVP del campionato”.